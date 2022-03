Persönliche Beratung für Flüchtlinge

Da unter den Flüchtlingen Großteils Frauen mit Kindern sind, wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Fragen und Bedürfnisse dieser Personengruppe gelegt, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Das Frauenreferat wird gemeinsam mit den Frauenberatungsstellen zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden MitarbeiterInnen der Referate Grundversorgung sowie Integration des Amtes der Burgenländischen Landesregierung und der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde vor Ort sein. Da Betreuung vielfach über NGOs passiert, werden auch alle jene Vereine und Organisationen wie die Caritas oder die Diakonie bei den Beratungsterminen anwesend sein.

Im Fokus der Termine stehen die Themen, die in den ersten Tagen nach der Ankunft am wichtigsten sind, so wie Unterbringung, Wohnsitzmeldung, ärztliche Versorgung und Kinderbetreuung. Zur besseren Planbarkeit wird um Voranmeldung unter post.a9-frauen@bgld.gv.at oder der Telefonnummer 057-600-2156 gebeten.

Die Sprechtagtermine