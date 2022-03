ÖBB verlängern Schienenersatzverkehr

Aufgrund mehrerer Coronavirus-Erkrankungen der Fahrdienstleiter, sei es weiterhin nicht möglich den Zugverkehr anbieten zu können. Eigentlich hätte bereits am Sonntag der Schienenersatzverkehr wieder enden sollen, aufgrund der aktuellen Situation sei das aber nicht möglich, so die ÖBB am Freitag – mehr dazu in ÖBB müssen Zugverbindungen einstellen.