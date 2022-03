NEOS fordert mehr Mitsprache für Jugend

NEOS sammelt seit eineinhalb Monaten in einigen Gemeinden Anregungen. Es geht um Vorschläge, die etwa Straßenverkehr oder Ortsbild betreffen. Auch in Breitenbrunn der Heimatgemeinde von NEOS Landessprecher Christoph Schneider. „Wir haben vor zwei Wochen mehr als 52 Ideen in zwei Stunden gesammelt, indem wir mit den Leuten gesprochen haben“, so Schneider. Auch NEOS kündigt eine Spendenaktion für die Ukraine an. Das Bündnis hat in Pinkafeld den bisher einzigen Gemeinderat und ist im Burgenländischen Landtag nicht vertreten.

ORF

Forderung nach mehr Mitsprache für die Jugend

In einer Petition an den Landtag haben NEOS und JUNOS beispielsweise ein Jugendparlament und die Einrichtung digitaler Ämter gefordert. Dass in der Antwort darauf verwiesen wird, dass der Landtag für derartige Digitalisierungsmaßnahmen nicht zuständig ist und dass es beispielsweise das Projekt „Jugend im Landtag“ gibt, ist für NEOS und JUNOS unbefriedigend. JUNOS-Chef Nils Grund bleibt bei der Forderung nach mehr Mitsprache für die Jugend.