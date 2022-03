Infektionszahlen weiter auf Rekordniveau

Am Freitag wurden in den burgenländischen Krankenhäusern 130 Covid19-Patientinnen und Patienten auf den Isolationsstationen betreut. Davon befanden sich 14 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Das Burgenland hat am Freitag seinen 500. Todesfall zu beklagen. Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

Fast 14.300 Personen in Quarantäne

Am Freitag waren 13.860 Burgenländerinnen und Burgenländer aktiv mit dem Coronavirus infiziert, um mehr als 400 Personen mehr Menschen als am Vortag. Die Fallzahlen blieben auch am Freitag weiter hoch – 1.683 Neuinfektionen sind am Freitag gemeldet worden. Knapp 14.300 Personen befanden sich im Burgenland in behördlich angeordneter Quarantäne.