Richtfest für Krankenhaus Oberwart

Der Rohbau des neuen Krankenhauses Oberwart ist eine Baustelle der Superlative. Seit knapp zwei Jahren wird gebaut. Auf einer Fläche, die sieben Fußballfeldern entspricht, wurden 36.000 Kubikmeter Beton verbaut. Verzögerungen aufgrund der Pandemie konnten aufgeholt werden, betonten die Manager der verantwortlichen Baufirmen Granit und Strabag bei der Gleichenfeier.

Bauherr ist das Land, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach bei der Gleichenfeier bereits kommende schwierige Aufgaben an: „Wir müssen uns dringend überlegen, wie wir auch dieses Spital mit Ärzten besetzen, wie wir dieses Spital zum Leben erfüllen. Wir haben Nachwuchsprobleme in allen Berufssparten und daher glaube ich, ist das ein erster und wichtiger Meilenstein und es liegen noch sehr viele Aufgaben vor uns.“

250 Arbeiter täglich im Einsatz

Auf der Baustelle sind tagtäglich rund 250 Menschen beschäftigt. Errichtet wurden 16 Stiegenhäuser mit 129 Fertigsteilstiegen und eine Heliportfläche mit einem Durchmesser von 25 Metern. Knapp 60 Mio. Euro wurden bereits verbaut. Derzeit sind rund 50 Firmen auf der Baustelle tätig, für das Gesamtprojekt wurden bisher insgesamt 150 Unternehmen beauftragt. 750 Fenster wurden inzwischen eingebaut. as Krankenhaus soll die medizinische Versorgung im Südburgenland noch besser machen.

„Was hier entsteht, und das wird man erst in eineinhalb Jahren sehen, ist ein Platz mit Hightech-Medizin“, so der Geschäftsführer der KRAGES Hubert Eisl. Es werde sieben Operationssäle geben, deutlich mehr als im derzeitigen Gebäude, in einem davon werde auch der OP-Roboter stehen, so Eisl – mehr dazu in KH Oberwart setzt auf Operationsroboter „Da Vinci“. Maximal 235 Millionen Euro soll das neue Spital kosten, auch dieser Rahmen hält, wurde betont.