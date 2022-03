Pfarrgemeinderatswahlen: 184.000 dürfen wählen

Gewählt wird am Sonntag in 171 der 172 Pfarrgemeinden des Burgenlandes. Nur in Weiden am See entscheiden die Mitglieder der Pfarrgemeinde erst im Herbst über ihre neuen Vertreterinnen und Vertreter, weil es dort erst vor Kurzem einen Pfarrerwechsel gegeben hat, hieß es aus der Diözese. Prinzipiell gibt es am Sonntag im Burgenland rund 184.000 Wahlberechtigte – Katholikinnen und Katholiken, die 14 Jahre und älter sind.

31 Prozent Wahlbeteiligung bei Wahlen 2017

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. Diese wäre ein wichtiges Lebenszeichen der katholischen Kirche im Burgenland. Bei den Pfarrgemeinderatswahlen vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 31 Prozent. Damit lag das Burgenland im Österreichvergleich an der Spitze. Derzeit gibt es im Burgenland an die 1.450 Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte, mehr als die Hälfte davon sind Frauen.