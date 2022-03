1.006 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

69.769 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen liegt bei 12.589. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 82.854. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 121 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 14 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 12.714 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

239.811 BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.811 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 181.221 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 3.648,90.