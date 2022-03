Chronik

Zwei Schlepper in Nickelsdorf festgenommen

Zwei Schlepper sind in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden. Die beiden in Frankreich lebenden Tunesier hatten am Dienstagvormittag in ihrem Pkw Flüchtlinge transportiert und wurden bei der Einreise nach Österreich kontrolliert.