Eigene Tennisakademie in Oberpullendorf

Aus schulischer Sicht wird mit dem BSSM Oberschützen (Bez. Oberwart) kooperiert. Geleitet wird die Tennisakademie von Wolfgang Thiem, Vater von Österreichs Nummer eins Dominic Thiem. Startschuss ist im September.

Verschiedene Fördermodelle angedacht

Angedacht sind verschiedene Fördermodelle. So soll der Anteil seitens des Landes für heimische Talente zwischen 33 und 66 Prozent liegen, je nach Voraussetzungen bzw. nach Alter, hieß es bei der Präsentation am Dienstag. Am 27. März 2022 findet ab 15.00 Uhr ein Infotag im Sporthotel Kurz statt.

ORF/Dirnbeck

Tennissport beliebt im Burgenland

Der bestehende Trainerstab des BTV soll mit einem Head-Coach unterstützt werden, um die bestehenden Strukturen auch weiter nutzen zu können.

„Wir wissen, dass der Tennissport im Burgenland ein sehr breiter und sehr beliebter Sport ist. In vielen Gemeinden, wenn nicht in allen, gibt es Tennisplätze und sehr viele Kinder haben mit dem Tennisspielen begonnen. Und es gab natürlich in der Vergangenheit auch schon eine gute Struktur über den burgenländischen Tennisverband. Wir wollen hier auf diese gute Struktur aufsetzen und dementsprechend auch in Richtung Spitzensport eine Ausbildung etablieren“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Er rechnet schon bald mit ersten Erfolgen im Spitzensport.