Politik

Neues Konzept für Lern- und Feriencamps

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) war am Dienstag zu Gast im Schulzentrum Frauenkirchen. Gemeinsam mit Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) wurde das neue Konzept der Lern- und Feriencamps für den Sommer vorgestellt. Die aktuelle Coronavirus-Lage an den Schulen kam dabei nur am Rande zur Sprache.