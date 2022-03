Vergangenes Jahr kamen 22 Storchenpaare nach Rust, 15 davon waren Brutpaare. Wenig später tummelten sich 42 Jungstörche über der Altstadt. Die ersten Störche 2021 wurden am 11. März gesichtet.

Seit Jahren überwintern auch einige der Vögel in Rust. Vergangenen Winter waren es insgesamt zehn, sechs davon befanden sich in der Pflegestation, so Karrasowitsch.