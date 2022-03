Weitere Flüchtlinge auf dem Weg ins Land

An dem Grenzübergang in Visnjne Nemecke, von wo die Flüchtlinge ins Burgenland gebracht werden, standen Dienstagfrüh hunderte Menschen aus der Ukraine und warteten auf einen Weitertransport – vorwiegend Frauen oder junge Mütter mit ihren Kindern, berichtet ORF-Burgenland-Reporter Stefan Schinkovits. Der Malteser Ritterorden und das slowakische Rote Kreuz kümmern sich um die Verpflegung der Flüchtlinge, auch viele freiwillige Feuerwehrleute seien an Ort und Stelle.

Fotostrecke mit 4 Bildern Stefan Schinkovits/ORF Stefan Schinkovits/ORF Stefan Schinkovits/ORF Stefan Schinkovits/ORF

„Man hat den Eindruck, die Menschen wollen wirklich helfen. Es gibt warmes Essen, es gibt Kleidung, es gibt Rucksäcke. Es wird hier alles Mögliche gegeben“, so Stefan Schinkovits. Zwölf Busse mit Flüchtlingen seien mittlerweile schon im Burgenland angekommen und man könne davon ausgehen, dass noch am Dienstag ein weiterer Bus zum Einsatz kommen werden, so ORF-Reporter Schinkovits.