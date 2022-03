1.384 CoV-Neufinfektionen und zwei Todesfälle

Ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart und eine 95-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 116 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich zwölf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Mehr als 13.000 in Quarantäne

Aktuell sind 12.589 Burgenländerinnen und Burgenländer mit dem Coronavirus infiziert. 13.313 (plus 773) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 3.706,40. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken: