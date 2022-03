Soziales

Oberwart: Erster Zivildiener im Kindergarten

Im Burgenland gibt es 75 anerkannte Zivildiensteinrichtungen in den unterschiedlichsten Sparten, vom Rettungswesen über die Altenpflege bis hin zur Kinderbetreuung. Vor kurzem trat im Städtischen Kindergarten Oberwart der erste Zivildiener seinen Dienst an, er ist burgenlandweit damit einer der ersten Zivildiener in einem Kindergarten.