Politik

Busek hinterlässt „große Lücke“

Der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Chef Erhard Busek ist tot. Busek starb unerwartet am Sonntag, teilte das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa am Montag mit. Busek sei immer eng mit dem Burgenland verbunden gewesen und hinterlasse eine große Lücke, heißt es in Reaktionen der politischen Parteien im Burgenland.