1.174 Neuinfektionen

67.443 Burgenländerinnen und Burgenländer (plus 516) sind bereits genesen, 12.540 (plus 16) befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Lage in Spitälern stabil

Die Lage in den burgenländischen Krankenhäusern bleibt unverändert: 111 an Covid-19-Patientinnen und Patienten werden im Spital behandelt, davon befinden sich neun in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.800 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 181.121 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt