„Wedding Award“ geht nach Kohfidisch

Im Keller ihres Wohnhauses in Kohfidisch ist die Werkstatt der Konditormeisterin Isabell Kliaras. Dort entstehen ihre süßen Hochzeits-Kreationen – seit kurzem preisgekrönt mit dem „Austrian Wedding Award“ in Gold. „Also für mich war das immer ein Traum“, so Kliaras. Konkret hat die gebürtige Ungarin diesen Preis in der Kategorie „Sweet Table“ gewonnen. „Diese Kategorie umfasst die Gesamtheit von Schätzen, die den Hochzeitsgästen geboten wird. Das sind Macarons, das sind kleine Kekse und Musterchen oder Mini-Muffins – jede einzelne Sweet ist eine Geschmacksexplosion“, sagte Kliaras.

Als Quereinsteigerin zum Erfolg

Interessanterweise ist Isabell Kliaras kein alter Hase im Hochzeitsbusiness. Sie ist eine Quereinsteigerin und hat ihre Firma erst vor zwei Jahren gegründet. Vorher war sie in der Steuerbranche tätig. „Nach meinem WU-Studium habe ich mir gedacht, dass ich mich mit den Steuerangelegenheiten von anderen beschäftigten müsste. Das wurde mir mit der Zeit dann zu trocken. Ich brauchte die Herausforderung, die Kreativität und ich wollte anderen das Leben versüßen“, so Kliaras.

Fotostrecke mit 14 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Gebacken hat sie schon immer gerne. Die ganze Familie und auch die Freunde seien andauernd mit Süßigkeiten verwöhnt worden. „Mit der Zeit wollten meine Freunde das dann gar nicht mehr“, so Kliaras. Jetzt bäckt sie also hauptberuflich für Hochzeitspaare. Nach der pandemiebedingten Flaute am Traualtar wird ihr Mixer heuer heiß laufen. Für 2022 ist die Hochzeitszuckerbäckerin schon ausgebucht.