966 Neuinfektionen, drei Todesfälle

Trotz eines leichten Rückgangs bei der Zahl der Neuinfektionen ist die Anzahl der aktiv infizierten Burgenländerinnen und Burgenländer auch am Sonntag weiter gestiegen. 11.871 Personen waren im Burgenland mit Stand Sonntagvormittag infiziert – um 254 mehr als am Vortag – mehr dazu in 1.501 Neuinfektionen. Mit 12.524 Personen waren noch immer sehr viele Menschen in behördlich angeordneter Quarantäne.

ORF

Drei Todesfälle am Sonntag

Obwohl die Zahlen in den vergangenen Tagen förmlich explodiert sind, blieb die Lage in den heimischen Spitälern weitgehend unverändert. 111 Covid19-Patientinnen und Patienten wurden am Sonntag isoliert auf den Covid-Stationen versorgt – davon neun intensivmedizinisch. Am Sonntag hatte das Burgenland drei weitere Todesfälle zu beklagen. Eine 100-jährige Frau sowie eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben