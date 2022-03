Erfolgreiche Medikamenten-Sammlung

Die Spendenfreudigkeit zeigte sich schon vergangene Woche, als das Land und die Feuerwehren zur Sammelaktion für Ukraine-Flüchtlinge aufgerufen haben – mehr dazu in 1.277 Paletten Hilfsgüter gesammelt. Auch die Feuerwehren in Wulkaprodersdorf und Mattersburg sammelten – so wie die meisten Feuerwehren im Burgenland – Medikamente für die Ukraine.

„Ich bin dankbar für die große Hilfsbereitschaft der burgenländischen Bevölkerung. Sie leistet einen großen Beitrag, um Vertriebenen zu helfen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Großer Dank gilt auch den zahlreichen ehrenamtlichen Mitgliedern der burgenländischen Feuerwehren.

Mehrere tausend Schachteln gesammelt

Unverpackt und mindestens noch ein Jahr haltbar sollten die rezeptfreien Medikamente sein – gesammelt wurden einige tausend Schachten. Die Bevölkerung kam dem Aufruf des Landes nach und spendete fleißig – mehr dazu in Medikamenten-Sammlung für die Ukraine. Die gesammelten Medikamente wurden sortiert zur zentralen Sammelstelle bei einem Transportunternehmen in Wulkaprodersdorf gebracht. Sie werden jetzt verpackt und in die Kriegsregion gebracht.