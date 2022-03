Schlagerhits aus Rotenturm

Hinter Schlagersongs wie „I steh auf Bergbauernbuam“ von Melissa Naschenweng, oder „I schau in Boch noch“ von den Edlseern steckt Lukas Lach. Der 28-Jährige aus Rotenturm an der Pinka machte seine Leidenschaft zum Beruf. Er begann schon während seiner Schulzeit mit seinen Klassenkameraden Songs zu schreiben. Der Beruf sei dann einfach entstanden, so Lach.

Lach startete als Produzent und Songwriter für junge Sängerinnen und Sängern aus der Umgebung. 2018 nahm seine Karriere dann Fahrt auf. Michael Bencsics, ein Kollege aus Oberwart, kam auf Lach zu und fragte, ob man nicht gemeinsam Songs schreiben wolle – dann ergab sich die Zusammenarbeit mit Melissa Naschenweng und sein Leben änderte sich schlagartig.

Nominierungen und Auszeichnungen

Lach und Bencsics schrieben und produzierten die erfolgreichsten Schlager von Melissa Naschenweng, die größtenteils auch im Tonstudio in Rotenturm aufgenommen wurden. Es folgten eine Nominierung für den Amadeus Austrian Music Award – sowie weitere Auszeichnungen in Gold.

Auch mit jungen, aufstrebenden Künstlern arbeitet Lukas Lach weiterhin gerne zusammen. Zum Beispiel mit dem 17-jährigen Felix Muhr aus Neustift an der Lafnitz. Im Tonstudio im Keller des Elternhauses werden meist Schlagersongs getextet und produziert – aber auch anderen Musikrichtungen steht Lukas Lach offen gegenüber. „Ich sehe mich einfach als Produzent und Dienstleister. Das, was die Menschen möchten, muss ich umsetzen. Momentan ist das eben Schlager und das passt ganz gut“, so Lach.

Wolfgang Unger nimmt einen Song auf

Lied mit dem Wetterfrosch

Aber nicht nur Größen des Schlagerszene gehen hier ein und aus – auch ORF Burgenland-Wetterfrosch Wolfgang Unger arbeitet gemeinsam mit Lukas Lach an seinem ersten Hit.

Lukas Lach lebt für die Musik – und gehört schon jetzt zu den gefragtesten Songwritern und Produzenten in der Branche. Glücklich ist er aber vor allem dann, wenn seine Sängerinnen und Sänger am Ende einer Produktion zufrieden sind.