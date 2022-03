Tourismus

„Anradeln“: Radtourismus startet in Saison

Das Burgenland präsentiert am Samstag die angekündigte Kampagne zum Fahrradtourismus. In den kommenden Jahren investiert das Land 35 Millionen Euro in die Radinfrastruktur. Am Samstag fiel der Startschuss zum „Anradeln“ im Frühling in Eisenberg an der Pinka (Bezirk Oberwart).