Draßburg holt drei Punkte in Neusiedl

Die Draßburger feierten im Burgenlandderby den erst dritten Saisonsieg und einen enorm wichtigen im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Moral und das Selbstvertrauen sei da sehr wichtig gewesen, so Draßburgs Trainer Dalibor Kovacevic. Mit diesem 1:0 in Neusiedl kletterten die Draßburger vorerst einen Tabellenplatz nach oben und sind Drittvorletzter der Ostliga. Neusiedl bleibt Tabellenneunter.

ORF

Viele Spielverschiebungen

In der Burgenlandliga mussten an diesem Wochenende gleich vier der sieben Spiele coronavirusbedingt verschoben werden. Zwei Partien fanden am Freitag statt. Oberpetersdorf/Schwarzenbach gewann gegen Kohfidisch mit 5:2 und auch Parndorf festigte mit einem 5:2 gegen Markt Allhau die Tabellenführung.

In der Frauen-Bundesliga kommt es am Samstag zum Frühjahrsauftakt. Der FC Südburgenland trifft dabei auf den UFC Neulengbach. Oberste Priorität in dieser Saison hat nach wie der Nicht-Abstieg, so Cheftrainer Maximilian Senft. Das Spiel zwischen dem FC Südburgenland und Neulengbach beginnt um 12.30 Uhr in Mischendorf.