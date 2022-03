Verkehr

Öffi-Ticket-Förderung für Studierende

Seit dem Sommersemester 2008 wird vom Land an Studierende mit Hauptwohnsitz im Burgenland eine Förderung zur Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln an einem Studienort in Österreich bis zur Hälfte der Kosten ausbezahlt. Das Land setzt die Förderaktion nach der Einführung des Klimatickets fort.