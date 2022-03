Bischof Zsifkovics erneut an Coronavirus erkrankt

Der Bischof wurde am Donnerstag positiv getestet. Zsifkovics ist zum bereits zweiten Mal CoV-positiv: Bereits im September des Vorjahres war Zsifkovics mit dem Coronavirus infiziert – mehr dazu in Bischof Zsifkovics an Covid-19 erkrankt. Der 58-Jährige ist voll immunisiert gegen Covid-19, hat bisher keine Symptome und befindet sich jetzt zuhause in Quarantäne. Vertreten wird Zsifkovics vorerst von Generalvikar Michael Wüger.