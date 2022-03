Angespannte Lage auf den Spitalsstationen

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt liegen aktuell 47 Corona-Patienten. Zwei davon auf der Intensivstation und 45 auf der Normalstation – vor allem dort sei die Lage angespannt, hieß es am Freitag. 14 Menschen liegen wegen Covid-19 im Spital, 25 mit Covid-19, das heißt: sie kommen etwa wegen einer Blinddarmentzündung ins Spital und werden dann positiv auf Corona getestet, müssen also auch isoliert werden.

Verschiebungen von Operationen

Im Eisenstädter Krankenhaus erwartet man kommende Woche eine Zunahme der Patienten, wodurch es zu Verschiebungen von geplanten Operationen kommen könnte. Vor allem weil es auch coronavirus-bedingte Ausfälle beim Krankenhauspersonal gebe, sei die Lage angespannt.

Ähnlich die Situation in den KRAGES-Spitälern. Auch dort fehlt Personal. 66 Menschen liegen dort aktuell wegen, oder mit CoV im Spital, sechs auf Intensivstationen. Auch dort wird es kommende Woche zu Verschiebungen von Operationen kommen müssen.

Verzögerungen bei Bescheid-Ausstellungen

Durch die vielen Neuinfektionen, werden auch die Menschen, die in Quarantäne müssen immer mehr – mehr als 12.500 waren es am Freitag im Burgenland – mehr dazu in 1.600 Neuinfektionen. Die aktuellen Regeln: Wird man positiv getestet, muss man sich für zehn Tage absondern. Ab dem siebenten Tag kann man sich allerdings freitesten – mit einem negativen Ergebnis, oder einem CT Wert über 30.

Wichtig ist außerdem, dass man keine Symptome mehr hat. Aufgrund der vielen Neuinfektionen komme es derzeit zu Verzögerungen bei der Bescheid-Ausstellung, hieß es vom Coronavirus-Koordinationsstab. In dringenden Fällen, kann an die jeweilige BH eine E-Mail geschrieben werden, 1450 sollte nicht angerufen werden.

Die Corona-E-Mail-Adressen der Bezirksverwaltungsbehörden: