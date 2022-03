1.600 Neuinfektionen

65.270 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 11.065. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 75.223. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 110 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 10 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 12.554 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

239.764 BurgenländerInnen zumindest einmal geimpft

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.764 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 180.788 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 3.228,60.

Behörden arbeiten auf Hochdruck

Gesundheitsbehörden arbeiten mit Hochdruck an Abarbeitung der CoV-Verdachts- und Infektionsfälle und ersuchen um Geduld, wenn ein Bescheid etwas länger dauert. Die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate haben in ihrer Eigenschaft als Gesundheitsbehörden derzeit täglich hunderte Fälle abzuarbeiten und Bescheide auszustellen.

Alle Personen, die nach Meldung an 02682 1450 , als Kontaktpersonen oder bereits Abgesonderte, auf einen Beprobungstermin oder Bescheid warten, sowie jene Personen, die auf einen Termin zum Freitesten warten, werden ersucht nicht die Gesundheitsberatung 1450 anzurufen, sie werden von der Gesundheitsbehörde kontaktiert. Die Bezirkshauptmannschaften sollen nur in dringenden Fällen angerufen werden und Erledigungen ansonsten, soweit möglich, per E-Mail durchgeführt werden.

Die Corona-E-Mail-Adressen der Bezirksverwaltungsbehörden: