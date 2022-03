Tödlicher Verkehrsunfall in Walbersdorf

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der B50 im Gemeindegebiet von Walbersdorf von Eisenstadt kommend in Fahrtrichtung Mattersburg. Zur selben Zeit wollte ein 46-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw bei der Kreuzung bei der B50 nach links abbiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, der auf die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde.

Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle, trotz Reanimationsversuche durch den Notarzt, starb. Die Feuerwehr Walbersdorf war mit sieben Mann und drei Fahrzeugen zwecks Fahrzeugbergung vor Ort. Der Verkehr in diesem Bereich für zirka zwei Stunden umgeleitet werden.