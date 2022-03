Daniel Frkat: Mattersburger bei Starmania

So wie schon einige burgenländische Starmaniacs von 2021 will nun auch Daniel Frkat die Chance ergreifen. Bei seinen Eltern in Mattersburg tankte er Energie für den großen Auftritt. Daniel liebt die Bühne, die Menschen und die positive Energie – er will einfach Spaß haben und das den Menschen zeigen. Seinen Eltern braucht der junge und leidenschaftliche Musiker nichts beweisen, denn seine Liebe zur Musik wurde bereits im Kindesalter entfacht.

Diverse Bewerbe und Musikprojekte

Als er gemerkt habe, wie viel Spaß ihm das macht und was er damit erreichen könne, ging es immer weiter bergauf, so Daniel. Nach einigen Jahren Gesangsunterricht trudelten bei ihm nach und nach Musikprojekte ein. Neben dem 1. Platz beim burgenländischen Karaokewettbewerb war für ihn eines der Highlights das „Beatles“-Konzert mit dem Jugendsymphonieorchester 2018.

„Am meisten machen mir anspruchsvolle Balladen Spaß, wo man auch wirklich Gefühl und den Stimmumfang zeigen kann und die Stimme im Fokus steht“, so Daniel Frkat. Trotz allem Selbstbewusstsein hat er vor der Starmania-Show natürlich großen Respekt. Es sei ein großer Schritt, es seien viele Talente dabei, aber er habe gelernt, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, sagte Daniel.

Daniel Frkat bei seinem Auftritt mit dem Jugendsymphonieorchester 2018 und mit einer Gesangseinlage

Daumen drücken und anrufen

Seine Eltern Vlado und Ljerka Frkat wollen ihn dabei unterstützen und glauben, dass er weit kommen kann – für sie ist er natürlich der Top Favorit. Dafür müssen aber auch ganz viele für ihn abstimmen. Seine Mutter meinte, sie werde bestimmt mit dem Handy vor dem Fernseher sitzen und hoffte, dass auch viele andere für Daniel anrufen werden.