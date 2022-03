Ladendiebe gefasst

Mittwochnachmittag wurden die drei slowakischen Staatsbürger (zwei Männer im Alter von 49 und 24 Jahren und eine 27-jährige Frau) durch die Polizei in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die drei Personen mit einem KFZ mit gefälschten Kennzeichen unterwegs waren. In weiterer Folge wurden im Fahrzeuginneren diverse Artikel eines Lebensmittelgeschäftes vorgefunden, für die die Insassen keine Rechnung hatten.

Schon vorher tätig

Da es sich bei den drei Personen um die slowakischen Staatsbürger handelte, die bereits am 3. März in der Slowakei wegen Ladendiebstahl in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) angehalten worden waren, wurden sie festgenommen. Damals hatten sie in Kittsee, wie auch jetzt in Winden, in einem Lebensmittelgeschäft einen Einkaufswagen befüllt und waren ohne zu bezahlen aus dem Geschäft gegangen.

Die zwei Männer, sowie die Frau, wurden nach den Erhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobereich. Die diversen Artikel wurden wieder an die Geschäfte zurück gegeben.