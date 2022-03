Haydn-Konservatorium als Privathochschule

Mit dem neuen Haydn-Liszt Institut bereitet sich das Joseph Haydn Konservatorium auf seine zukünftige Rolle als Privathochschule vor. Das Institut wird sich mit historischer Musikwissenschaft beschäftigen, also Facetten der Musik von Haydn und Liszt aufarbeiten.

Organisatorische Veränderungen

Studierende sollen in die Forschung miteingebunden werden, angedacht sind jährliche Symposien mit der Internationalen Haydn-Stiftung-Eisenstadt. Auf diese Weise sollen Studierende an der Joseph Haydn-Privathochschule einen akademischen Abschluss erlangen können und gleichzeitig die Möglichkeit nutzen an Musikforschungen mitzuwirken.

Dafür wurde auch organisatorisch einiges verändert. Das Institut wird von Tibor Nemeth geleitet. Im Haydn-Konservatorium wird Franz Steindl weiter Geschäftsführer bleiben – der neue Direktor des Konservatoriums ist Gerhard Krammer. Der ehemalige ORF Burgenland-Mitarbeiter war zu Gast in „Burgenland heute“.

Vorteile: Höherer Qualitätsstandard und Forschung

Der Akkreditierungsprozess sei noch nicht durch – der entscheidende Prozess, dass das Haydn Konservatorium eine Hochschule wird – ist am 31. März und am 1. April, so Krammer. Die Vorteile seien, dass man einen noch höheren Qualitätsstandard anbieten könne: im Bereich der künstlerischen Fertigkeiten und auch der Pädagogik – damit die Studierenden auch bessere Jobmöglichkeiten haben, so Krammer.

Zusätzlich habe man durch das Haydn-Liszt-Institut den Bereich der wissenschaftlichen Forschung abgedeckt, wo man international Forschen und Entwickeln könne. In Bezug auf Studiengebühren meinte Krammer, dass er davon ausgehe, dass das Studium am Joseph-Haydn-Konservatorium im Burgenland auch weiterhin ohne finanzielle Belastung stattfinden würde – zusätzlich gebe es unter anderem Stipendien.