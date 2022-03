Medikamenten-Sammlung für die Ukraine

Gesammelt werden rezeptfreie, originalverpackte Medikamente für den akuten Gebrauch. So heißt es auf der Internetseite des Landes unter „Burgenland hilft“. Die Medikamente müssen eine Mindesthaltbarkeit von einem Jahr bei der Abgabe haben. Gesucht werden Schmerzmittel, Mittel gegen Magen-, Darmerkrankungen, Magen-Darmtropfen, auch Tabletten; Mittel gegen Durchfall, Medikamente zur Behandlung von Schnupfen und Husten, also Hustensäfte oder Lutschtabletten, sowie Salben, etwa Wund- und Heilsalben, zur Behandlung von Gelenksentzündung oder Verstauchungen aber auch Salben zur Behandlung von Juckreiz. Das Land hat auf seiner Internetseite auch eine ausführliche Liste mit Beispielprodukten angeführt.

Land Burgenland

Durchführen werden die Sammlung die burgenländischen Feuerwehren am Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Die Liste der Feuerwehren und der benötigten Güter wird auf Burgenland hilft veröffentlicht. Die im Burgenland gesammelten Hilfsgüter werden in die Ukraine transportiert und über NGOs an die Menschen verteilt.