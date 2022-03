Asylwerber für Engagement ausgezeichnet

Beide Preisträger sind bei der Planung und Durchführung von Workshop-Angeboten im Verein „Region Neusiedlersee Hilft“ engagiert. Dieser Verein wurde 2016 gegründet, um Menschen mit Fluchterfahrung im Bezirk Neusiedl am See zu unterstützen.

Abujazma und Akar kümmern sich um andere Asylwerbende im Burgenland. Sie unterstützen sie bei Arzt- oder Behördenwegen, informieren über Angebote, helfen beim Deutschlernen und bei der Bewältigung des Alltags.

Preisträger wollen erfahrene Hilfe weitergeben

Die beiden sind auch Redakteure bei der Zeitschrift „VIELSTIMMIG", der ersten und einzigen Zeitschrift Österreichs, die von Asylwerberinnen und Asylwerbern geschrieben wird. „Uns wurde in Österreich geholfen, in den schwersten Zeiten waren Menschen an unserer Seite und haben uns nicht alleine gelassen – das ist für uns der Grund, dass wir andere Asylwerberinnen und Asylwerber ebenfalls unterstützen“, so die zwei Preisträger.

Erinnerung an Ute Bock

Der „Bock For You“-Preis wurde 2019 anlässlich des ersten Todestages von Flüchtlingshelferin und Menschenrechtsaktivistin Ute Bock ins Leben gerufen. Mit dem Preis sollen einmal im Jahr jene Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, die sich für andere einsetzen, obwohl sie selbst auf Hilfe angewiesen sind.