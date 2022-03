Viele Burgenländer tanken in Ungarn billiger

In Purbach (Bezirk Eisenstadt Umgebung) kostet ein Liter Diesel derzeit 1,74 Euro, 1,79 Euro in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) und 1,69 in Rohr im Bezirk Güssing. Bei diesen Preisen fahren viele Burgenländer, aber auch Niederösterreicher ins benachbarte Ungarn, um zu tanken. Bei einem Lokalaugenschein von ORF-Burgenland-Reporter Andreas Berger bei einer Tankstelle in Sopron, traf er viele Kunden, deren Autos österreichische Kennzeichen hatten.

Viele nutzen Termin in Ungarn zum Tanken

Die Tank-Kunden aus Österreich erzählten, dass sie ohnehin einen Termin in Ungarn gehabt hätten – etwa beim Zahnarzt oder im Schönheitssalon – und dabei gleich die Möglichkeit nutzen würden, preisgünstig zu tanken.

Bei den Tankstellen in Sopron liegt der Preis sowohl für den Liter Diesel als auch für den Liter Benzin aktuell bei je 480 Forint. Das bedeutet gegenüber den Preisen in Österreich eine Ersparnis von 50 bis 70 Cent pro Liter.