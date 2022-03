Rollstühle für Geflüchtete

Für Menschen in der Ukraine ist die Flucht in den Luftschutzkeller bei Fliegeralarm mittlerweile trauriger Alltag. Für Menschen mit Behinderung ist diese lebensrettende Flucht in den meisten Fällen aufgrund fehlender Barrierefreiheit nicht möglich, heißt es vom ÖZIV Burgenland.

Versorgungslager für Rollstühle

Der Verband möchte nun zumindest jenen helfen, die es aus der Ukraine heraus geschafft haben. Gemeinsam mit dem Sanitätshaus Frühwald & Söhne wurde in Oberwart ein Versorgungslager für Rollstühle eingerichtet. Es gibt sowohl Rollstühle für Kinder als auch für Erwachsene. In Zusammenarbeit mit der Landesregierung kann bei Bedarf rasch und unbürokratisch geholfen werden, heißt es dazu vom ÖZIV Burgenland. Auch wenn in anderen Bundesländern oder von Hilfsorganisationen Rollstühle benötigt werden, werde man helfen.