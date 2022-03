Flüchtlingshilfe mit Bussen angelaufen

Der erste Bus, der Flüchtlinge ins Burgenland bringen soll, befindet bereits an der slowakisch-ukrainischen Grenze, um dort wartende, nicht mobile Menschen aufzunehmen. Die Geflüchteten würden in den nächsten Tagen im Burgenland ankommen, sagte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Dienstagabend im „Burgenland heute“-Interview – mehr dazu in Eisenkopf für neue Väterkarenz-Modelle. In der Slowakei koordiniert der Geschäftsführer der burgenländischen Verkehrsbetriebe, Wolfgang Werderits, mit lokalen Hilfsorganisationen die Kontakte zu den Flüchtlingen und auch die Fahrten.

Registrierung im Erstaufnahmelager Nickelsdorf

An Bord der Busse gibt es Verpflegung – dazu gehört auch Babynahrung – und es stehen Dolmetscher zur Verfügung. Im Burgenland werden parallel dazu die Unterbringungsmöglichkeiten je nach Gruppen und Familiengrößen organisiert. Geplant ist, dass die Busse zuerst nach Nickelsdorf fahren. Dort erfolgt im Erstaufnahmelager die polizeiliche Registrierung. Anschließend erfolgt umgehend der Weitertransport in die burgenländischen Quartiere.