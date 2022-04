VCÖ fordert Ausbau der Öffis außerhalb der Pendlerzeiten

Von den fast 37.000 Teilzeit-Beschäftigten im Burgenland sind 84 Prozent Frauen. Weil ein Teilzeitjob oft andere Arbeitszeiten als ein Vollzeitjob hat, nützen deshalb besonders viele Frauen öffentliche Verkehrsmittel, außerhalb der klassischen Pendelzeiten. Genau in diesem Zeitraum fehlen aber, laut dem Verkehrsclub, viele Bahn- und Busverbindungen. Die Öffis sind deshalb, besonders für Teilzeitkräfte, unattraktiv, so der VCÖ. Dazu komme auch noch, dass Frauen mehr Versorgungswege übernehmen als Männer, also beispielsweise Fahrten zu Kindergärten und Schulen oder um Einkäufe zu erledigen.

ORF

Forderung nach Anrufsammeltaxis und Gemeindebussen

Der Verkehrsclub fordert deshalb, den Ausbau der Öffis, außerhalb der klassischen Pendlerzeiten und ein größeres Angebot an Anrufsammeltaxis und Gemeindebussen. Besonders in Zeiten, in denen Spritpreise immer teurer werden, sei das enorm wichtig. Außerdem sollten auch die Rad- und Gehwege weiter ausgebaut werden, denn jede zehnte Fahrt mit dem Auto, wäre in Gehdistanz, so der Verkehrsclub.