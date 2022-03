Ukraine-Krieg

Benefizkonzert für die Ukraine

Ein „ganz großes Signal“ für die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine betroffenen Menschen soll am 19. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion gesetzt werden: Veranstalter Ewald Tatar kündigte am Dienstag ein ganztägiges Benefiz-Konzert unter dem Motto „We stand with Ukraine“ an.