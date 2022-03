Katja Radlgruber: Karrierecoach für Frauen

„Frauen zu fördern bringt der kompletten Welt was. Frauen haben alles, was sie brauchen, um beruflich erfolgreich zu sein. Wir als System und als Gesellschaft müssen das eigentlich nur sehen, nehmen und das Potenzial nutzen“, sagt Frauen-Karrierecoach Katja Radlgruber. Sie hat ein Ziel: Frauen in ihrer Karriere fördern. Das macht sie auf zweifache Art als Karriere-Coach und sie entwirft Business Anzüge für Frauen.

„Venus in Victory, also der weibliche Erfolg. Dafür steht eigentlich das V in V-Suite. Und es ist außerdem die Venus eine Form von Weiblichkeit. Ich wollte einfach die Weiblichkeit und den Erfolg miteinander in einem Label kombinieren. Der V-Suite ist das Teil, was dich einfach stärkt, wo du das anziehst und du weißt: du schaust gut aus, du wirkst kompetent und du gehst einfach los und macht dein Ding“, so Radlgruber.

Beratungen für Einzelpersonen oder Firmen

Nach ihrem Studium arbeitete Katja Radlgruber zunächst in einem großen Lebensmittelkonzern. 2019 gründete sie ihr Modelabel. Parallel dazu machte sie die Coaching-Ausbildung. Zu ihr kommen Frauen, die sich weiterentwickeln, den nächsten Schritt in ihrer Karriere wagen wollen.

Bei Radlgruber waren schon Lagermitarbeiterinnen, die eine neue Ausbildung machen möchten und auch Akademikerinnen, die sagen, sie haben keinen Spaß mehr mit dem, was sie ihr Leben lang gemacht haben, erzählt sie. Sie betreut einzelne Klientinnen, aber auch große Firmen, die das gleiche wollen wie sie: Frauen stärken und Rollenbilder verändern.

Burgenland als Erholungsort

Der Lebensmittelpunkt der Hocharterin ist Wien, die Verbindung zu Wien bleibt aber. „Das Burgenland ist für mich ein Erholungsort. Ich komme da gerne am Wochenende zurück. Meine Familie lebt im Burgenland und dann ist es schön, eine Runde spazieren zu gehen, durchs Dorf, sich verwöhnen zu lassen von der Mama“, so die toughe 29-Jährige. Radlgruber wünscht jeder Frau, „dass sie sich nichts von außen diktieren lässt und dass jede ihre eigene Geschichte schreiben kann“.