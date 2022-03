Frauentag: Noch viel zu tun

Gerade die Pandemie habe die Gleichstellung der Frau wieder gebremst, weshalb es jetzt umso wichtiger sei, dass Frauen wieder gehört werden, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Besonders um die große Lohnschere zu schließen, brauche es dringend Maßnahmen. Es gehe darum, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch besser zu fördern, so Eisenkopf: „Das tun wir auf der einen Seite mit dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das wir vor Kurzem angepasst haben, aber auch auf der anderen Seite mit unserem Modell der pflegenden Angehörigen.“

ÖVP kritisiert Personalbesetzung im Land

Die ÖVP unterstützt die Frauenstrategie des Landes grundsätzlich, gleichzeitg kritisiert Landesparteiobmann Christian Sagartz aber die Personalbesetzung des Landes: „Hans Peter Doskozil scharrt um sich eine reine Männerdomäne. Wenn es um Führungspositionen im Land Burgenland oder in ausgegliederten Gesellschaften geht, dann kommen hier meistens eher Männer zum Zug, auch hier sind wir von Chancengleicheit weit entfernt.“

Grüne: Männer entscheiden für Frauen

Auch die Grünen kritisieren, dass im Land meistens Männer Entscheidungen in Bereichen treffen, in denen vor allem Frauen arbeiten würden. Sie fordern deshalb eine Koppelung der Parteienförderung an die Frauenquote.

FPÖ sehen große Lohnschere als Problem

Die FPÖ betont, dass vor allem die große Lohnschere zwischen Frauen und Männern nach wie vor ein großes Problem sei. Die NEOS fordern, dringend den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten und flexibleren Karenzmodellen.

Die Parteien wollen mit einigen Aktionen auf den Weltfrauentag aufmerksam machen. Vertreterinnen der ÖVP und der Grünen sind Dienstagmittag in der Eisenstädter Fußgeherzone und die Frauen der SPÖ sind ab 13.30 Uhr im Einkaufszentrum in Oberwart.

Frauen in der Gemeindepolitik

In der Gemeindepolitik gibt es österreichweit 200 Bürgermeisterinnen. Ein Anteil von 9,6 Prozent, der in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Im Burgenland gibt es 13 Bürgermeisterinnen. Lisbeth Kern leitet die Gemeinde Petzenkirchen (Niederösterreich) schon seit November 1996 – sie ist mit fast 25 Dienstjahren von allen aktuell amtierenden Bürgermeisterinnen am längsten im Amt. Die zweitlängste Amtszeit hat Friederike Reismüller (SPÖ) aus Forchtenstein (Bez. Mattersburg), die im Oktober 1997 gewählt wurde.

Es sind aber nicht nur die Bürgermeisterinnen. Auch in der zweiten Reihe – im Gemeinderat, in der Amtsleitung und in den verschiedenen Gremien und Vereinen – gibt es viele engagierte und kompetente Frauen. Es freut uns, dass immer mehr Frauen kommunale Führungstätigkeiten übernehmen wollen. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun. Im Österreichischen Gemeindebund setzen wir daher auch mit der ersten Bundestagung für Bürgermeisterinnen Ende März in Wien einen weiteren Schritt in Richtung mehr Frauen in Führungsverantwortung auf lokaler Ebene“, so Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.

Gewerkschaftsfrauen fordern politisches Bekenntnis

Frauen verdienen rund 20 Prozent weniger als Männer. Frauen übernehmen den Großteil der Betreuungs- und Hausarbeit, Frauen arbeiten überwiegend Teilzeit und Frauen haben wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Die Pandemie habe diese Probleme noch verschärft. 65 Prozent der Systemerhalterinnen sind Frauen, heißt es von den Gewerkschaftsfrauen im Burgenland. „Frauen mussten in der Pandemie ihrer Arbeiten, meist in Niedriglohnbranchen wie der Pflege, im Handel oder in der Produktion nachgehen und haben keine Möglichkeit für Homeoffice, sind dadurch täglich einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt“, so AK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende der Gewerkschaftsfrauen im Burgenland, Bianca Graf.

Die AK Burgenland fordert deshalb kürzere und planbare Arbeitszeiten bei vollem Lohn- bzw. Gehalts- und Personalausgleich, um eine gute Work-Life-Balance zu ermöglichen. Auch die Aufwertung von Frauenbranchen steht ganz oben auf der Forderungsliste. „Das ist jedoch nicht nur über die Kollektivvertragsebene lösbar. Hier erwarten wir uns ein politisches Bekenntnis“, fordert Graf.