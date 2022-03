Ukraine-Krieg

Sagartz für Zusammenarbeit mit Ukraine

Wegen des Ukraine-Krieges ist auch eine Aufnahme der Ukraine in die EU derzeit ein Thema. Es werde beraten, welche Form der Zusammenarbeit am sinnvollsten seit, so EU-Abgeordneter Christian Sagartz (ÖVP). Er begrüße jede Form der Zusammenarbeit.