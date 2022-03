SPÖ-Klausur im Zeichen der Ukraine-Krise

„Diese Klausur findet im Zeichen der Solidarität und der Hilfe für die Ukraine statt. Es geht darum, dass die Burgenländer sehr hilfsbereit sind, das wollen wir unterstützen“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Mario Kanitsch. Es werde besprochen, wie man vor Ort helfen könne, wie die Lieferung von nötigen Hilfsgütern funktioniere und es gehe um die Koordination von Privatquartieren, die für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden.

ORF

Hilfsaktionen für die Ukraine

Am vergangenen Wochenende gab es eine vom Land initiierte Hilfsaktion der Feuerwehren, die gut angenommen worden sei, so Hergovich. Insgesamt seien 1.277 Paletten zusammengekommen – mehr dazu in 1.277 Paletten Hilfsgüter gesammelt.

„Jetzt geht es darum, dass diese Produkte dort hinkommen, wo sie gebraucht werden. Da wollen wir mithelfen“, so Hergovich. Außerdem wolle man in der Ukraine auch vor Ort unterstützen. „Es werden Medikamente benötigt, dafür werden wir auch eine Sammelaktion ins Leben rufen. Und wir wollen ganz aktiv Menschen helfen, die flüchten und hier unterkommen wollen“, sagt Hergovich.