Sport

Schnee fordert Rallye-Fahrer

Die Blaufränkischland-Rallye an diesem Wochenende ist heuer die erste Rallye in Österreich gewesen. Sie führt durch die Weinberge in Neckenmarkt und Deutschkreutz. Für die Fahrer waren nicht nur die Sonderprüfungen eine Herausforderung, sondern auch das Wetter.