Große Hilfsbereitschaft im Burgenland

Beim ORF-Burgenland-Lokalaugenschein in Weppersdorf und Steinbrunn traf Reporter Philip Dirnbeck zwischen 100 und 150 Menschen, die Sachspenden für die Menschen in der Ukraine abgaben. Meist waren es Hygieneartikel, Windeln und Konserven. Das machte sich auch in den burgenländischer Supermärkte bemerkbar: In Weppersdorf, Matterspurg und Eisenstadt zum Beispiel waren Regale mit diesen Artikeln zum Teil leer gekauft.

Große Anteilnahme

Die Anteilnahme am Schicksal der Ukraine ist groß und vielen ist es wichtig, Solidarität zu zeigen. In solchen Zeiten müsse man den Menschen einfach helfen, sagte etwa Ruth Hoffmann aus Weppersdorf: „Wir sind einfach dankbar, dass es uns so gut geht – und es kann uns genauso treffen.“ Ihr liege es am Herzen, etwas zu spenden, sagte auch Theresia Kahn aus Weppersdorf. Sie wisse, wie es sei, sparen zu müssen und auch ihre Eltern hätten einen Krieg erlebt und seien arm gewesen. „Ich habe das von Herzen gern gespendet und wenn wieder ein Aufruf ist, werde ich es wieder tun“, so Kahn.

Dorner „tief beeindruckt“ von Hilfsbereitschaft

Er sei tief beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Burgenländerinnen und Burgenländer, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und bedankte sich dafür, dass so viel für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine gespendet wurde. Auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hätten wie immer mit großem Einsatz angepackt und dort geholfen, wo Hilfe dringend nötig sei. „Der heutige Tag zeigt wieder einmal, dass Solidarität, Zusammenhalt und das Miteinander im Burgenland an oberster Stelle stehen“, so Dorner.

Am Nachmittag werden alle Hilfsgüter gesammelt und dann zur ukrainischen Grenze transportiert. Neben Sachspenden sind vor allem auch Geldspenden weiterhin wichtig.