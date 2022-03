Sport

Steinbrunner auf Kurs in die NFL

Der Steinbrunner Bernhard Raimann ist auf dem besten Weg, Sportgeschichte zu schreiben: Er könnte als erster Österreicher in der Talente-Ziehung der National Football League (NFL) in den USA ausgewählt werden. Raimann überzeugte am Freitag beim Scouting Combine der NFL.