Weiter hohe Infektionszahlen

In den heimischen Krankenhäusern wurden am Freitag 83 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Davon mussten sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Seit Donnerstag war ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid19 zu beklagen. Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion verstorben.

Auch Quarantäne-Zahl bleibt hoch

Die Zahl der aktiv infizierten Personen ist am Freitag trotz der weiter hohen Fallzahlen nur leicht angestiegen. 8.455 Burgenländerinnen und Burgenländer waren noch infiziert. Am Freitag befand sich weiterhin eine sechsstellige Zahl an Burgenländerinnen und Burgenländerin in Quarantäne. Insgesamt 10.266 Menschen hatten im Burgenland am Freitag einen gültigen Absonderungsbescheid.