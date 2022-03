Herbstgold-Auftritt von Gergiev abgesagt

Zunächst haben die Wiener Philharmoniker ihre New Yorker Konzerte mit einem anderen Dirigenten gespielt. Kulturveranstalter, wie etwa die Mailänder Scala, hatten ein Statement Gergievs gefordert, sich vom Angriffskrieg auf die Ukraine klar zu distanzieren. Am 1. März wurde Gergiev als Chef der Münchner Philharmoniker entlassen mehr dazu in München wirft Dirigenten Gergiev raus.

Zuletzt wurde auch über eine Absage beim Herbstgold Festival 2022 spekuliert – mehr dazu in Herbstgold: Auftritte von russischem Dirigenten fraglich. Auf der Website des Herbstgold-Festivals war das Konzert mit Gergiev zuletzt nicht mehr zu finden. Seit Donnerstag steht nun folgende Information auf der Homepage: „Das Herbstgold-Festival wird das geplante Dirigat von Valery Gergiev am 18. September 2022 aufgrund seiner fehlenden Distanzierung zu den völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen von Vladimir Putin absagen.“

Veranstalter hoffen auf Konzerte mit russischen Künstlern

Dennoch hoffe man bei Herbstgold, dass sich die für September geplanten Konzerte mit russischen Künstlern – sowohl jenes des Mariinsky Orchesters St. Petersburg als auch des russischen Jugend-Nationalorchesters unter der Leitung von Julian Rachlin – trotz der schwierigen Lage umsetzen lassen.

„Wir sind der Meinung, dass Kunst und Kultur niemals Opfer eines Kriegs werden dürfen und ein kultureller, Grenzen überschreitender, Austausch mehr denn je benötigt wird“, heißt es von den Verantwortlichen des Herbstgold-Festivals. Sie würden die Auftrittsmöglichkeiten laufend neu bewerten und rechtzeitig über das Stattfinden der Konzerte oder über notwendige Programmänderungen informieren.