Anmeldungen für neunten Frauenlauf gestartet

Zum ersten Mal fand der Burgenländische Frauenlauf 2013 in Frauenkirchen statt, zuletzt im Jahr 2019 in Rust. „Ich bin selbst jedes Jahr als Teilnehmerin beim Burgenländischen Frauenlauf dabei. Ich weiß selbst wie schwierig es ist, zwischen Berufs- und Freizeitstress noch Bewegung in den Alltag zu integrieren. Der Frauenlauf trägt dazu bei, dass Frauen motiviert werden sich zu bewegen und fit zu bleiben. Sportliche Betätigung schenkt Frauen eine neue Lebensqualität.“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Landesmedienservice

Der Frauenlauf wird heuer in Mattersburg veranstaltet. „Der Lauf startet am Hauptplatz, verläuft durch die Gemeinde und endet vor dem Rathaus. Damit garantiert die Strecke, die auch bestens für Anfängerinnen geeignet ist, eine tolle Stimmung“, so Spitzensportlerin und Mitinitiatorin Ruth Schneeberger. „Mattersburg ist eine Stadt, in der Sport groß geschrieben wird", freut sich Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) über die Austragung des Frauenlaufs in Mattersburg.

Im Zeichen der Umwelt

Beim Burgenländische Frauenlauf wird heuer besonders auf den Umweltschutz geachtet: Die Veranstaltung soll ökologisch möglichst nachhaltig und umweltschonend durchgeführt werden, heißt es in einer Presseaussendung. Verwirklicht wird dies wird durch den Verzicht auf PET-Flaschen sowie unnötiges Verpackungsmaterial. Bei den Labestationen kommen Papier-, anstelle von Plastikbechern zum Einsatz. Verteilt werden zudem Stoffbeutel.

Zu gewinnen gibt es beim Frauenlauf Sachpreise für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse, für die jüngste und die älteste Teilnehmerin sowie die größte Gruppe. Die Anmeldung erfolgt online und ist ab sofort möglich.