Segelverband lädt ukrainische Segler ins Burgenland

Noch ist es eine Idee, aber der Segelverband möchte den durchaus erfolgreichen ukrainischen Seglerinnen und Seglern in Neusiedl am See kurzfristig eine sportliche Heimat bieten. „Als Segelverband haben wir da nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, aber wir können natürlich hier jedenfalls für die Seglerinnen und Segler in der Ukraine ein Angebot machen, in der Form, dass wir eben unsere Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen“, so Segelverband-Präsident Herbert Houf.

Kontakt wird hergestellt

Momentan arbeitet der Verband daran, den Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern herzustellen und herauszufinden, wie viele von ihnen tatsächlich ins Burgenland kommen wollen. „Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir nicht die einzigen sind, die dieses Angebot machen“, so Houf. Wenn das Angebot angenommen werden würde, würde ihn das sehr freuen. Bei entsprechendem Bedarf könne die Umsetzung rasch erfolgen. Die Seglerinnen und Segler könnten jederzeit empfangen und auch untergebracht werden.

Vorbild für die Initiative ist der Schwimmverband, der bereits ukrainische Wasserspringerinnen und -springer in Wien begrüßen konnte.