Zimmer und Wohnungen: Private Hilfe für Flüchtlinge

Sascha und Julia Fleischacker aus Oberwart hatten am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Vor Jahren haben sie die Nachbarwohnung gekauft. Bisher stand sie leer, ab sofort könnte eine Flüchtlingsfamilie einziehen. „Da es noch nicht lange her ist, dass die Wohnung gekauft wurde, ist sie noch voll möbliert. Es ist alles herinnen: Badezimmer, Schlafzimmer, Küche, Toiletteanlage, Wohnzimmer. Es gibt auch einen kleinen Bereich, wo eine Kinderecke gemacht werden kann“, so Julia Fleischacker.

Die Wohnung war ursprünglich als Büroerweiterung gedacht. „Jetzt ist es aber Zeit, Prioritäten zu setzen und zu sagen: Jetzt helfen wir den Menschen, die es dringend brauchen“, so Sascha Fleischacker.

Messe und Lichtermeer für Ukraine Nach dem Aschermittwochsgottesdienst soll es einen „Schweigemarsch für den Frieden“ zum Friedensdenkmal und Mahnmal bei der Magdalenen-Kapelle in Eisenstadt geben.

Beim Aschermittwochs-Gottesdienst mit Bischof Ägidius Zsifkovits wurde für die Menschen in der Ukraine gebetet

„Wir haben ein großes Haus. Es ist Platz da“

Sabine Zankl hat mit Menschen auf der Flucht bereits Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Jahren haben sie und ihr Mann das Haus in Gererersdorf/Sulz mit Menschen aus Afganistan geteilt. „Wir haben hier ein sehr großes Haus. Unsere drei Kinder sind ausgezogen. Es ist Platz einfach da. Es sind mindestens drei Zimmer, wo jemand sein kann“, so Zankl.

Helfen möchte auch Theodor Simonsics aus Schandorf möchte das Leid der Flüchtlinge aus der Ukraine mildern. Sein Haus hinter dem Obstgarten steht derzeit leer, er möchte es Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Ob Wohnung, Haus oder Zimmer: Für alle, die Quartiere für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, hat das Land eine Hotline eingerichtet. Informationen dazu sind auf der neuen Homepage „Burgenland hilft“ ersichtlich. Auch bei der Volkshilfe Wien oder der Caritas können Privatquartiere online gemeldet werden.