Science Village Talks starten

Die Bodenschätze des Burgenlandes, die Mobilität der Zukunft und Polarlichter – ein faszinierendes Feuerwerk – es ist ein breites Spektrum an Themen, das bei den insgesamt 16 Vorträgen der „Science Village Talks“ geboten wird. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen in ihren Vorträgen komplexe Themen einfach und verständlich zu vermitteln – zum Teil auch mit einem Augenzwinkern, etwa wenn der Forschungskoordinator des Landes, Werner Gruber, über Ufos im Burgenland spricht.

Das Unbekannte bekannt machen

Es sei wichtiger denn je, zu forschen und zu hinterfragen, „um das Unbekannte bekannt zu machen“, sagte dazu Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ), zuständig für Forschung.

Zum Start der „Science Village Talks“ am Donnerstag gibt es einen Onlinevortrag zum Thema Verschwörungsmythen. Am Dienstag folgt in Neusiedl am See ein Vortrag zum Thema Impfpflicht. Die „Science Village Talks“ finden in Gemeinden im gesamten Burgenland statt, der Eintritt ist frei, um Voranmeldung bei den Volkshochschulen wird gebeten – Termine, Kontakte und Informationen dazu hier: Science Village Talks – Wissenschaft für alle .